Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuzul Grup tarafından Merkez Bankası verileri baz alınarak hazırlanan rapora göre; yabancılar, 2003-2017 döneminde Türkiye’den yaklaşık 42 milyar dolarlık gayrimenkul aldı. Yabancıya satıştan elde edilen gelirin 2018 sonu itibarıyla 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Nevita International’ın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancıların 2013 yılının başından bu yana, 99 bin 691 adet konut satın aldığını söyledi. Özellikle bu yılın ilk 3 ayında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 20’lik artışın söz konusu olduğunu ifade eden Akbal, yabancılara gayrimenkul alımında vatandaşlık imkânı tanıyan 1 milyon dolarlık alt sınırın 300 bin dolara düşürülmesinin satışlarda ciddi artış sağlayacağına vurgu yaptı.



YÜZDE 6,1’İ MARKALI

GYODER’in hazırladığı 2018 yılı 1. çeyrek raporuna göre, bu dönemde markalı konut projelerinde yapılan satışların yüzde 6,1’i yabancı yatırımcılara oldu. Senetli satışlar oranının, 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 35,5 olduğu belirtildi. Raporda, senetli satışların artmasında önemli rol oynayan unsurlardan birinin konut kredi faizlerindeki artış olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca raporda, ikinci el satışlarda yüzde 8,25 daralma yaşandığı duyuruldu.

KREDİLİ SATIŞ DÜŞTÜ

Türkiye genelinde, “ipotekli” olarak tanımlanan kredili konut satışları da nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 27 bin 912 adede geriledi. TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları söz konusu dönemde yüzde 9,9 azalarak 103 bin 87’ye indi. Toplam konut satışları içinde ipotekli payı yüzde 27,1 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 2,043 oldu.

Eksik parça tamamlandı

Konut için yapılan indirimin ardından işyeri ve ofis alımlarında uygulanan KDV oranı da düşürüldü. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarındaki yüzde 18’lik KDV’nin yüzde 8’e indirilmesiyle sağlanan avantajın ofis ve işyerlerine de uygulanmasının, devlet tarafından sağlanan teşvik paketinin en önemli eksik parçasının da tamamlanması anlamına geldiğini söyledi. Durbakayım “Kampanyaya katılan 41 markalı konutun hedeflediği 3 milyar liralık satış rakamının 8-9 milyar liraya çıkacağını düşünüyoruz” dedi.