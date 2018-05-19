Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara



Sudan’da 99 yıllığına kiralanan 780 bin dönümlük arazinin 200 bin dönümlük kısmına soya ve pamuk üretimi önümüzdeki günlerde başlayacak. 2017’de kiralanan arazide tropikal ürünlerin yanında Türkiye’nin ithalatında büyük yer kaplayan ürünler de üretilecek. Sadece soya ve pamuğun ithalatı için 3 milyar dolar ödeyen Türkiye, Sudan’da özellikle Soya ve pamuk üretimine ağırlık verecek.



GARANTİ ALTINA ALINACAK

Üretimi yapılacak tarımsal ürünler ağırlıklı olarak 3’üncü ülkelere ihraç edilecek. Ülkemizin tarıma dayalı sanayisinin ihtiyaç duyduğu tarımsal hammadde tedariki garanti altına alınacak. Sudan’la yapılan anlaşmayla, tarımsal stratejiye uygun, küresel ölçekte şirketlerle iş birliğinin oluşması hedefleniyor.