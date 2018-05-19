Sefa Bilgitekin Ankara
Sudan’da 99 yıllığına kiralanan 780 bin dönümlük arazinin 200 bin dönümlük kısmına soya ve pamuk üretimi önümüzdeki günlerde başlayacak. 2017’de kiralanan arazide tropikal ürünlerin yanında Türkiye’nin ithalatında büyük yer kaplayan ürünler de üretilecek. Sadece soya ve pamuğun ithalatı için 3 milyar dolar ödeyen Türkiye, Sudan’da özellikle Soya ve pamuk üretimine ağırlık verecek.
GARANTİ ALTINA ALINACAK
Üretimi yapılacak tarımsal ürünler ağırlıklı olarak 3’üncü ülkelere ihraç edilecek. Ülkemizin tarıma dayalı sanayisinin ihtiyaç duyduğu tarımsal hammadde tedariki garanti altına alınacak. Sudan’la yapılan anlaşmayla, tarımsal stratejiye uygun, küresel ölçekte şirketlerle iş birliğinin oluşması hedefleniyor.
Sudan’da pamuk ve soya ekeceğiz
Türkiye’de üretilemeyen ve sanayide kullanmak için ithal edilmek zorunda kalınan tarımsal ürünler için ‘kazan-kazan’ formülü hayata geçirildi.
Sefa Bilgitekin Ankara
Etiketler : sudan,pamuk,