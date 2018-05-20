Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi kartı alışverişleri Anneler Günü’nün etkisiyle rekor kırdı. Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) verilerine göre, 12 Mayıs cumartesi günü bankalararası işlem trafiğinde bugüne kadar gerçekleşen en fazla kartlı işleme ulaşıldı. 12 Mayıs’ta günü en fazla işlemin gerçekleştiği saat olan 17.00-18.00 arasında 1,1 milyon adet işlem, en fazla işlemin yapıldığı dakika olan 17.44’te ise 20 bin adet işlem gerçekleşti. Bankalararası günlük ortalama işlem adedinin yılın daha önceki günlerinde 10-11 milyon arasında seyrettiği görülürken, Anneler Günü öncesinde 12,3 milyon adede çıkarak rekor kırıldı.

Anneler Günü’nde en fazla tercih edilen hediye altın oldu. 7-13 Mayıs haftasında kuyumcularda kartla yapılan alışveriş bir önceki haftaya göre yüzde 52 artış gösterdi. Kuyumcuları yüzde 22 artışla elektronik eşya, yüzde 17 artışla sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik, yüzde 14 artışla mobilya ve dekorasyon, yüzde 11 artışla giyim ve aksesuar sektörleri izledi. Hediye alımlarının yoğunlaştığı kuyumculuk sektöründe ortalama kartlı işlem tutarı 634 TL olurken, elektronik eşya sektöründe 304 TL ve sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik sektöründe ise 125 TL olarak gerçekleşti.

Kart sayısı 200 milyona ulaştı

BKM’nin nisan ayı verilerine göre, Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı. Bunların 63,9 milyon adeti kredi kartı ve 135,9 milyon adeti ise banka kartından oluşuyor. Nisan 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7’lik, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış görülüyor.