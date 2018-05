Türkiye Gazetesi

ANKARA



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Muharrem İnce’nin meydanlarda mazot fiyatını 3,50 liradan vereceğini açıklaması üzerine, “Biz bakanlık olarak zaten hali hazırda 2017’den başlamak üzere mazotun yarısını ödüyorduk. 4,70 olan fiyatın yarısını, yani 2,35 lirasını ödüyoruz. İnce’nin vaatleri boş. Biz çiftçimizin her zaman yanındayız. Bu sene 14 milyar lira destek vereceğiz. Ramazan sonuna kadar bu desteklerimizin yüzde 70’ni tamamlamış olacağız. Üreticimizi tefecilerin eline düşürmemek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.



İSRAİL İLE TİCARET

Bakan Fakıbaba, TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, özetle şunları söyledi: İsrail, küçük bir devlet. Bizim 17 milyar lira tarımsal ihracatımız var. İsrail ile ihracatımız, toplam 240 milyon (lira) bile değil, yüzde 1 oranında. Onlardan ithalatımız 38-40 milyon civarında; yani bu çok basit bir olay. Onların kararları Türkiye’yi hiçbir zaman etkilemez. İthalatı da ihracatı da durdurduk. Çünkü bizim İsrail’e ihtiyacımız yok.



500 BİN KOYUN

500 bin koyunu bu senenin sonuna kadar vatandaşımıza dağıtacağız. Elinde 70 koyun varsa, bunu 300’e tamamlayacağız. Bu işle uğraşanları tespit ediyoruz, ona göre veriyoruz. Amacımız damızlık üretmek, kasaplık et değil. Öncelikle anaç koyun sayısını arttıracağız. Bunu da teknolojiyi kullanarak yapacağız. Anaç koyunlarımıza dişi embriyo vereceğiz. Böylelikle anaç sayımız artmış olacak. 7 yılda 5 milyon anaç koyun hedefliyoruz. Böylelikle et sorunumuz tamamen ortadan kalkacak.



İNCE ANLAMAMIŞ

Bakanlık olarak regülasyon görevimiz var. Tüketiciyi korumak zorundayız. Nisan ayında fıstık 135 lira iken, mayısta 215 lira oldu. İthalat konusunu gündeme getirince, fiyatlar düştü. Bugün 160 lira. Muharrem İnce, ‘Antep varken niye fıstık ithal ediyoruz?’ demiş. İnce bunu hiç anlamamış, anlamayacak da!.. Bizler spekülasyon hissettiğimiz zaman ithalata karar veririz. Böylelikle fiyatın düşmesini sağlarız. Şimdi buradan baklavacılara da sesleniyorum, fıstık fiyatı düştü, siz de baklava fiyatını düşürün.



LİSANSLI DEPOCULUK

Tarımın sigortası, lisanslı depoculuktur. Benden önceki arkadaşlarımın projelerini tamamlayarak, 80’inci depo açılısını yaptık. Ama bu yeterli değil. Bunun 500’e çıkması lazım. Fıstık fiyatların zamlanmasının sebebi bu. Bunun da önüne lisanslı depoculukla geçeceğiz. Dolarda yaşanan artış sebebiyle yem fiyatları da yükseldi. Bizim süte verdiğimiz destek, bir bağlamda dolardan kaynaklı yeme verilen destektir...

Güneydoğu’da başarılı olacağız

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın konuğu olan Bakan Fakıbaba, “Güneydoğu’da Cumhur İttifakına ilgi yoğun. Kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde başarılı olacağız. Oranın halkı cesurdur, teröristlerin baskısıyla oy kullanmazlar. Böyle vakalar çok eskide kaldı” diye konuştu.

8 aydır ucuz et satıyoruz

Fakıbaba, “8 aydır 29-31 liradan et satıyoruz. Ramazanda da 3 markete çıktık. Hayvan stokumuz yeterli değil. Et ithalatını önlemek için, 1 milyon düveye ihtiyacımız var. Bu eksiğimizi Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bakanlığımız tarafından dağıtılan 250 bin düveyle gidereceğiz” dedi.