Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Yaklaşık 500 bin kişinin istihdam edildiği sektörden, dolaylı olarak 2 milyon kişi geçimini sağlıyor. Sektör, 2006 yılında 935 bin ton üretimden, bugün 2 milyon tona ulaştı. Net ihracatçı durumuna yükselen beyaz et sektörü, 2017 yılında 62 ülkeye 526 milyon dolarlık kanatlı eti ve ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. İhracatta Irak, ilk sırada geliyor. Bu arada şubat ayında Türkiye ile Japonya arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, kanatlı hayvan üreticilerini heyecanlandırdı. Gerekli prosedürlerin tamamlanarak, yıl içerisinde bu ihracatın başlaması hedefleniyor. Diğer yandan batı ile siyasi sebeplerle ihracat yapamadıklarını belirten beyaz et üreticileri, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla birlikte bu ülkeye satış için gün sayıyor.