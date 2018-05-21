Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Sütaş Süt Ürünleri AŞ tarafından Bingöl’de yapılacak entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına sağlanan desteğin detayları belli oldu. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, söz konusu yatırım, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, yatırım yeri tahsisi ve altyapı desteği gibi yardımlardan yararlanacak. Kurumlar vergisi indirimi alacak yatırım için vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 38 olacak. Yatırım, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği ile 10 yıl süreli gelir vergisi stopajı desteğinden de yararlanacak. Söz konusu yatırıma sağlanacak nitelikli personel desteği ise azami 55 milyon lira olacak. Enerji desteği kapsamında, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar, 60 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si karşılanacak. Ayrıca söz konusu yatırıma, 400 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl faiz veya kâr payı desteği sağlanacak.



733 MİLYONLUK YATIRIM

Bingöl’de yapılacak entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımının süresi, başlangıç tarihi olan 11 Nisan’dan itibaren 6 yıl olarak öngörülüyor. Yatırımın bu sürede bitirilememesi halinde Ekonomi Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek. Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 733 milyon 709 bin 212 lira olan projenin, bin 12 ilave istihdam ve 40 nitelikli personel istihdamı sağlaması bekleniyor. Söz konusu yatırımla, dönem başına 6 bin 500 baş damızlık süt sığırı yetiştiriciliği, dönem başına 10 bin baş süt yönlü büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve dönem başına 5 bin baş et yönlü büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapılması öngörülüyor. Yatırımın süt işleme kapasitesinin ise günlük bin 63 ton olması beklenirken, biogazdan yıllık 39 bin megavat elektrik üretimi hedefleniyor.