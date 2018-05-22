Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de faaliyete başlamak için çalışma yapan dünya e-Ticaret devi Amazon, Türk ayakkabısı almak istiyor. Şirket yetkilileri bu amaçla Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) yetkilileri ile görüştü. Hem bu görüşme hem de dünya ayakkabı sektörü hakkında bilgi veren TASD yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy, Amerika’nın en büyük 3’üncü ayakkabı satıcısı olan Amazon’un yıllık cirosunun 176 milyar dolar olduğunu, 40 ayakkabı üreticisinin ismini şirkete verdiklerini, şirketin bu üreticilerle görüşeceğini söyledi. Amazon’un yanı sıra Türkiye’den ayakkabı alımını yüzde 167 artıran Rusya da yıllık 10 milyon çift ayakkabı almak için 18 firma il görüşmelere başladı. TASD olarak Amazon’la görüştüklerini söyleyen Gürsoy, “Kendileri gelecek 25 yılın Türkiye’nin yılı olacağını, Avrupalı gibi yaşayan Türklere Orta Doğu’nun gıpta ile baktığını, Körfez ve Orta Doğu’dan çok ciddi turist geleceğini söylüyorlar. Çok yüksek miktarda ayakkabı almak istiyorlar.” dedi.

Türk şirketlerinin yıllık 380-400 milyon çift ayakkabı ürettiğini, bunun 180 milyon çiftinin ihraç edildiğini söyleyen Gürsoy “İhracat kilogram değeri 3,5-4 dolar seviyesinde. Rakamın düşük olmasının sebebi, ihracatta terliğin ciddi pay alması. Emek yoğun sektörün 280 bine yakın doğrudan çalışanı bulunuyor. Sektör doğrudan ve dolaylı olarak yarım milyon kişiyi istihdam ediyor.

Yılın ilk 4 ayında ayakkabı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 368 milyon dolara yükseldiğinibildiren Gürsoy, Rusya’ya ihracatta ise yüzde 167 artış görüldüğünü, toplam ayakkabı ihracatının yüzde 16,2’sinin Rusya’ya gerçekleştirildiğini ifade etti.

DÜNYADA AYAKKABI

- Dünya ayakkabı ticareti 155 milyar dolar.

- Sektörde en büyük payı yüzde 50 ile Çin alıyor. Üretimde Çin’i Hindistan, Brezilya, Endonezya, Meksika, Tayland, Pakistan ve Türkiye izliyor.

- Çin 6,5 milyar çift ayakkabı üretiyor. Hindistan 800 milyon, Brezilya 600 milyon, Endonezya 500 milyon çift ayakkabı üretiyor.

- İthalatta ABD, Hong Kong, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya yer alıyor.

TÜRKİYE'DE AYAKKABI

- Türkiye yılda 380-400 milyon çift ayakkabı üretiliyor.

- Bunun 200 milyonu iç piyasada tüketiliyor, 180 milyon çifti ihraç ediliyor.

- 2017 ihracatı 769 milyon dolar. Yıl sonu hedefi 1 milyar, 2023 hedefi 3 milyar dolar.

''BİZE ÜNİVERSİTE GEREK''

Sektörün üniversiteye ihtiyacı olduğunu söyleyen Süleyman Gürsoy “Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ayakkabı mühendisliği bölümü açılması için girişimde bulunduk.” dedi.

RUSLAR DA KAPI KAPI GEZİYOR

Rusların Türkiye’den ayakkabı almak için âdeta kapı kapı gezdiklerini, çok ciddi talep olduğunu belirten Gürsoy “Ruslar 10 milyon çift ayakkabı almak istiyor. yılın ilk 4 ayında 2017’nin aynı dönemine göre Irak’a yüzde 6,3 düşüşle 32 milyon 543 bin dolarlık, Almanya’ya yüzde 63,6’lık artışla 30 milyon 309 bin dolarlık, Romanya’ya yüzde 18’lik artışla 12 milyon 609 bin dolarlık ve Suudi Arabistan’a yüzde 12,5’lik düşüşle 12 milyon 492 bin dolarlık ayakkabı ihracatı yapıldığını belirten Gürsoy, söz konusu ülkeleri İtalya, Bulgaristan, Cezayir, İspanya ve İngiltere’nin izlediğini bildirdi.