Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sanayici ve İş İnsanları (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İdil Yiğitbaşı, ardı ardına açıklanan teşvik paketlerinin iş dünyası için son derece olumlu olduğunu söyledi. TÜSİAD’ın TİSK ile birlikte düzenlediği ‘Teşvik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada küresel faizlerdeki artışın Türk iş dünyasını zorlamaya başladığı dönemde getirilen teşvikler, bu ortamda yatırım yapmak, istihdam sağlamak için azimle çalışan iş dünyasının memnuniyetini, ümidini artırdı. Teşvik paketleri olumlu ve ümit verici. Vergi ve prim oranlarında kalıcı indirimler getiren düzenlemeler iş dünyasının önünü görebilmesine de imkân verdi.” dedi.

TEŞVİK PLATFORMU GEREK

Yiğitbaşı, yeni durumda teşvikleri takipte zorlandıklarını, teşviklerin toplu şekilde izleneceği bir platform kurulmasının hem uygulayıcılar hem politika yapıcılar açısından olumlu olacağını dile getirdi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da tevşiklerin iş hacmi, üretim ve istihdamı büyüteceğini, çok daha güçlü ve rekabetçi bir Türk ekonomisinin yolunu açacağını ifade etti.