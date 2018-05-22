Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin CEO’su Servet Akkaynak, gruplarının Türkiye’ye olan güveninin tam olduğunu belirterek, “Çin’den buraya bir fabrika taşımamız da bunun en önemli göstergesi. Herkes Çin’e yatırım yaparken biz fabrikamızı oradan Türkiye’ye taşıdık. Yatırımlarımız artarak devam edecek.” dedi. Grubun 2006 yılında Eskişehir’de üretim yapan Süsler soba fabrikasını alarak Türkiye’ye ilk yatırımı yaptığını ifade eden Akkaynak “Bunda Türkiye’nin, Çin’den sonra dünyadaki en büyük beyaz eşya üreticisi olmasının etkisi var. Çin’den Türkiye’ye taşıyarak kurduğumuz bulaşık makinesi fabrikamızı ekim ayında resmen açacağız. Yatırımın önemli kısmını AR-GE’ye yaptık. Çalışmalarımız sürecek.” dedi.

TÜRKİYE DAHA AVANTAJLI

Akkaynak, Türkiye’nin yatırım açısından Çin’e göre daha avantajlı olduğunu ilave yatırımlarıyla gösterdiklerine inandığını belirterek, şöyle devam etti: Avrupa kıtasına olan lojistik avantajı, Gümrük Birliği, yetişmiş insan gücü, devletin sağladığı teşvik imkânları Türkiye’nin, Çin’e göre daha avantajlı olduğunu ispatlıyor. Grubumuzun Türkiye’ye olan güveni tam. Çin’den buraya bir fabrika taşımamız da bunun en önemli göstergesi. Herkes Çin’e yatırım yaparken biz fabrikamızı oradan Türkiye’ye taşıdık. Yatırımlarımız artarak devam edecek. Çamaşır makinesi fabrikası olarak da yine Türkiye’de ve tabii ki Eskişehir’de yeni bir yatırım planımız var.”