Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar yeni haftaya da hareketli başladı. Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar 4,60 TL’ye, avro 5,40 TL’ye dayandı. Piyasada gözler, geçen hafta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Murat Çetinkaya görüşmesinin ardından TCMB’ye çevrildi. Merkez Bankası, sağlıksız fiyatlamaların izlendiğini, gerekli adımların atılacağını belirtmişti. Şimdi en az 150 baz puan faiz artışı bekleniyor. TCMB Başkanı Çetinkaya’nın, sadeleşme konusunda da adım atabileceği, tek faiz oranına geçilebileceği belirtiliyor. Türk Lirasının gerilemesinde, cari açık ilk unsur olarak öne çıkıyor. Mart verilerine göre cari açık, 4,8 milyar dolar ile, 4,1 milyar dolarlık piyasa beklentilerinin üzerinde gelmişti. 12 aylık cari açık da 55 milyar doların üzerine çıkmıştı. Bu rakamlar, dolar ihtiyacının yüksekliğine ve kırılganlığa işaret ediyor. Yaklaşan seçimler de politik risk unsuru olarak ajandada yerini almış durumda... Öte yandan Merkez Bankası’nın tavrı ile ilgili belirsizlik, gerilimi artırıyor. Piyasada, rutin toplantı tarihi olan 7 Haziran’dan önce Merkez Bankası’nın acil olarak faiz artışına gitmesi yönünde beklentiler yükseldi. Bu arada ABD faizlerindeki yükseliş de sürüyor. Ülkede 10 yıllık tahvil faizleri geçen hafta yüzde 3,12’nin üzerini test etmişti. Bu durum, gelişmekte olan ülke para birimleri kadar Türk Lirası üzerinde de baskı oluşturuyor.