Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Elektrikte serbest tüketici abonesi son 5 ayda yüzde 50’den fazla azalarak 4,7 milyondan 2,2 milyona geriledi. Sanayi abonelerindeki düşüş ise yüzde 93’ler seviyesinde. Peki, aslında artması gereken ve ucuza elektrik tüketiminin anahtarı olarak görülen “serbest tüketici” rakamlarında son 5 ayda neden ciddi bir düşüş yaşandı? Döviz kurundaki artış, yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasındaki YEKDEM maliyetini ciddi şekilde etkiledi. Bu durumda elektriğin maliyetine yansıdı. Diğer taraftan elektriğin maliyeti son iki yıldır sürekli artarken, tarifeler buna paralel oranda düzenlenmedi.

YÜZDE 15 ZAM GELEBİLİR

Şayet böyle bir adım atılırsa, elektrik fiyatlarının sonbahar aylarına doğru yaklaşık yüzde 15 artması gündeme gelecek. Gazetemize açıklamalarda bulunan Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, serbest tüketici sayısının tekrar artan bir grafiğe dönüşmesinin tarifelerin piyasa gerçekleriyle örtüşmesine ve son kaynak limitinin düşmesine bağlı olduğunu kaydetti.

TEDARİKÇİ ZARAR EDİYOR

Kur artışına rağmen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayınlamış olduğu tarifelerin düşük seviyede bulunmasının tedarikçilere zarar ettirdiğine dikkati çeken Karayurt “Dolayısıyla enerji dağıtım şirketleri, porföylerini boşaltıyorlar. Burada aslında abone tercih etmiyor değil aksine serbest tüketici olmak istiyor. Ancak, enerji şirketleri satamıyorlar çünkü maliyetler şu anki tarifelerden daha yüksek. Şimdi bundan mütevellit porföylerindeki aboneleri çıkarıyorlar” dedi.

''SON KAYNAK LİMİTİ DÜŞÜRÜLMELİ''

EPDK’nın ulusal tarifeyi piyasa gerçeklerine uygun hâle getirmesi gerektiğinin altını çizen Uğur Karayurt “Son kaynak tarifesinin taban limiti yıllık 50 milyon kilowattsaat. Tüketim olarak iyi ancak sadece çok büyük aboneleri ilgilendiriyor. Piyasa gerçek maliyetini yansıtan son kaynak limitinin 10 milyon kilovattsaate çekilmesi lazım ki daha geniş bir kitleyi kapsayabilsin” diye konuştu.