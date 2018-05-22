Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu - Ankara

Mimsan Grup’un CEO’su Hacı Ahmet İlhan, Türkiye’de atıklardan elde edilecek enerjide 10 milyar dolarlık potansiyelin bulunduğunu söyledi. Malatya’daki santralin, şehir çöpünden termik metotla enerji üreten ilk tesis olduğunun altını çizen İlhan, buradan yaklaşık 40 bin konutun elektrik ihtiyacının karşılanacağını aktardı. Biyokütleden enerji üretiminin şu anda devlet tarafından YEKDEM kapsamında desteklendiğine de dikkat çeken İlhan, mevcut programın, bu alandaki yatırımcıların megavat başına 133 dolar gelir elde etmesini sağladığını ifade etti. İlhan destekleme mekanizmasıyla ilgili olarak “Yerli ekipman teşviki kapsamında, kazan grubu için MW başına 8 dolar destek de veriliyor. Her bir ekipmanın yerli firmalardan tedarik edilmesi ile toplam destek 165 dolara kadar çıkabiliyor. Bu teşvik uygulaması atıklardan (biyokütle) enerji santrallerini çok kârlı yatırım hâline getiriyor” diye konuştu. Destekleme programının 2020 yılında sona ereceğini belirten İlhan, YEKDEM mekanizmasına şehir çöplerinin de dâhil edilmiş olduğunu söyledi. İlhan “Bu cazip yatırım fırsatından yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.