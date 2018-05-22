Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karpowership'ten yapılan açıklamada, şirketin, Türkiye'nin enerji teknolojileri alanındaki tecrübesini Afrika'ya taşımaya devam ettiği belirtildi.

Karadeniz Powership Rauf Bey'in Sudan'daki ilk yüzer enerji santrali projesi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz Powership Rauf Bey enerji gemisi, Sudan'ın doğusundaki liman şehri Port Sudan'da, Ramazan ayı ile birlikte ticari operasyonlarına başladı. 180 megavat kapasiteye sahip gemi, Sudan Thermal Power Generating Company ile imzalanan enerji satın alma sözleşmesi kapsamında ulusal şebekeye elektrik sağlayacak. Sudan ile gerçekleştirilen iş birliği, Gana, Mozambik, Zambiya, Gambiya ve Sierra Leone'deki projelerin ardından Karpowership'in Afrika'daki altıncı projesi. Karpowership, daha fazla büyüme ve ilerleme sağlayabilmek için global enerji gemisi işini büyütmeye odaklanırken, kıtadaki operasyonlarını genişletmeye devam edecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi de elektriğin tüm gelişmelerin başlama noktası olduğuna işaret ederek, "Sözleşmemiz 150 megavat için. Üretilen her bir kilovatsaatin Sudan'ın faydasına olmasını ve ülkeyi bir sonraki ekonomik kalkınma ve refah seviyesine taşımasını ümit ederim. Amacımız, Sudan'ı Afrika'nın ekonomik, bilimsel ve teknolojik ilerlemesinin merkezi olarak görmek ve Sudan ile birlikte büyümektir. Bunu yaparken de en ucuz elektriği sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Karpowership tarafından Sudan'a elektrik sağlanması amacıyla geçen ay sözleşme imzaladığı duyurulmuştu.