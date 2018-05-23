Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şans Topu sonuçları sorgula, Şans Topu sonuçları öğren, Şans Topu sonuçları belli oldu mu, Şans Topu çıkan numaralar, Şans Topu sonuçları ne zaman çekilecek, Şans Topu sonuçları saat kaçta çekilecek? gibi soruların cevabı burada. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba günü çekilişi yapılan Şans Topu sonuçları için artık saatler kaldı. Bir bilet alarak Şans Topu çekilişine dâhil olan talihliler, ''Şans Topu sonuçları sorgula, Şans Topu sonuçları öğren, Şans Topu sonuçları belli oldu mu, Şans Topu çıkan numaralar, Şans Topu sonuçları ne zaman çekilecek, Şans Topu sonuçları saat kaçta çekilecek?'' tarzındaki soruların evabını Google'dan araştırıyor...

Şans Topu çekiliş sonuçları için tıklayın

5+1 kolonlara rakamları yazarak oynanan Şans Topu, bu hafta 884. hafta çekilişini gerçekleştirecek. 883 yani geçen hafta 16 Mayıs 2018 çekilişinde 5+1 bilen Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki talihli, 709.802,70 TL'yi kazanmasını başarmıştı. 5 bilen 34 kişi de 2.087,75 TL tutarında ikramiyeye sahip olmuştu. Bu hafta ne kadar ikramiye dağıtacağı merak konusu olan Şans Topu çekiliş sonuçları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Şans Topu ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

5+1 Şans Topu çekilişi, 23 Mayıs 2018 tarihinde saat 21:15’te başlıyor. Tam sonuçlar ise saat 21:18’te belli oluyor.

Şans Topu çekilişinde en çok çıkan sayılar

Şans Topu çekilişinde bugüne kadar veriler baz alındığında en çok çıkan numaralar: 29 sayısı 151 kez çıktı. 15 ise 146 kez çekilişte çekildi. 22 sayısı 144 kez talihlilerin karşısına gelirken; 2,5 ve 6 sayıları 139 kez bu serüvende şanslı rakam oldu. İkinci kürede ise en çok çıkan numaralar: 6 (82 kez) 10 (75 kez) 12 (74 kez) çekildi.

En az çıkan sayılar: 16 ve 27 sayıları 118 kez çıktı. 30 sayısı 115 kez çıkarken, 33 ve 34 sayıları 114 kez çıktı. 31 sayısı 112 kez çıktı ve son olarak 21 sayısı 111 kez şans oyununda çıktı.