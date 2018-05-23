Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fabrikalarını taşıyacak olan şirketlere büyük teşvikler veren hükûmet amacına ulaştı. Doğu ve Güneydoğu’da fabrikalar birbirini izliyor. Son 15 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması ve bölgelerarası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması için önemli projeler ortaya konulurken, çıkarılan teşvik uygulamasıyla Diyarbakır’ın da içinde yer aldığı 6. bölge yatırım için cazip hâle getirildi. Batıda faaliyet gösteren çok sayıda firma, teşvik uygulamasından faydalanmak için rotasını Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere bölge illerine çevirdi. Kısa sürede bu illerdeki organize sanayi bölgelerinde mermer, tekstil, gıda ve inşaat sektöründe üretim yapan fabrikalar kuruldu. Böylece binlerce aile iş bulmak umuduyla batı illerine göç etmekten kurtularak, kendi memleketlerinde açılan işletmelerde istihdam imkânı buldu.



İLK FABRİKAYA 150 MİLYON TL

Söz konusu firmalardan biri olan İskur Grup, hükümetin 2012 yılında revize ettiği teşvik uygulamasının hemen ardından Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yaklaşık 150 milyon lira tutarında yatırımla 350 kişinin çalıştığı iplik fabrikası kurdu. OSB’de önceki yıl konfeksiyon üretimi yapılan ve 150 işçinin istihdam edildiği ikinci fabrikayı hizmete açan İskur Grup, Diyarbakır’daki yatırımını daha da büyütme kararı aldı. Şimdi ise 3 fabrikadan oluşan entegre tesis kurmak için başvuru yapan İskur Grup’a OSB’nin ikinci etabında 237 dönüm arsa tahsis edildi. Grup böylece 1500 kişinin istihdam edileceği 3 fabrika daha iç in kazma vurmuş olacak. Fabrika müdürü Ekrem Kul, Diyarbakır’ın verimli toprakları, genç nüfusu ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığıyla büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, “İplik fabrikamız 4 yıldır üretimde. Diyarbakın malum sebeplerle sanaleşmede hak ettiği yeri alamadı ama teşviklerle gelen inşaat, gıda ve tekstil yatırımları hızla artıyor. Birçok başvuru var. Huzur devam ederse Diyarbakır’ı kimse tutamaz.” dedi.

81 ilde binlerce KOBİ’nin dijital ihtiyacı giderildi

Türkiye’de faaliyet gösteren GSM operatörlerinin, KOBİ’lerin işlerini kolaylaştırmaya dair çalışmalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. ‘İşte Destek İşte Turkcell’ kapsamında ilk olarak ‘Kendi İşini Yapanlara’ özel paket tasarladıklarının altını çizen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan “Türkiye’nin 81 ilindeki binlerce KOBİ’nin ayağına giderek, birebir kendi ağızlarından dijital ihtiyaçlarını dinledik. Hepsinin ortak isteği başta işlerini kesintisiz, mobil olarak sürdürmekti.” dedi. Bu kapsamda ilk olarak ‘Kendi İşini Yapanlara’ özel paket tasarladıklarının altını çizen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, paketi anlattı: Paketimizde işlerini kesintisiz yapmaları için limitleri ve sınırları kaldıran fiber internetin yanı sıra mobil data ve dijital ortamda hesaplarını tutabilecekleri e-Muhasebe çözümümüz yer alıyor. Başka bir istekleri ise kendileri dijitalleşirken ailelerinin de unutulmamasıydı. Aileleri de unutmadık yeni paketimizde onlara da mobil internet veriyoruz. Yeni paketimizin sağladıkları sadece kendilerinin değil, ailelerinin de dijital dünyayla daha fazla yakınlaşmasını sağlayacak.