Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, veri merkezini İstanbul Esenyurt’ta açtı. Türk Telekom’un 130 milyon TL yatırım ile toplam 27 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirdiği Esenyurt Veri Merkezi, 10 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük veri merkezi olarak hizmet verecek. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkez, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük DDOS koruma altyapısı ile zombi bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilen toplu ataklara karşı da kalkan olacak. Sunucu barındırma, sunucu kiralama, sanal sunucu, depolama, yük dengeleme, bulut tabanlı yedekleme ve replikasyon hizmetleri, veri merkezi internet erişimi, müşteri yönetim ofisi, siber güvenlik hizmetleri gibi pek çok hizmeti bir arada sunacak olan merkez 3. havalimanına yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Esenyurt Veri Merkezi’ni sadece Türkiye’nin değil bölgenin veri merkezi üssü olma hedefiyle hayata geçirdiklerini ifade eden Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany “Gayrettepe, Güneşli, Ahlatlıbel, Ümraniye ve Ümitköy’den sonra Esenyurt’ta Türkiye’nin en büyük veri merkezini açarak toplam beyaz alan büyüklüğümüzü 4 katına çıkardık. Yeni merkezimizle birlikte kurumsal müşterilerimize veri saklama, bulut ve siber güvenlik hizmetlerini hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde alma ayrıcalığını yaşatacağız” dedi.

30 MVA gücünde enerji altyapı kapasitesine sahip merkezin, 3. havalimanına en yakın veri merkezi olacağını, bu özelliği ile de ayrı bir öneme sahip olduğunu aktaran Doany, sundukları 3 noktadan fiber yedekli erişim hizmeti ile müşterilerine her durumda sürekli erişim imkânı sağladıklarını söyledi. Veri merkezinin 22 odadan oluştuğunu belirten Doany “Her odada 203 kabinet bulunuyor. Toplam kabinet sayımız ise 4.466 olacak. Çevreye uyumlu yeşil bina özelliğine de sahip olan veri merkezimiz için, uluslararası standartlarda yeterlilik belgesi olan Tier3 Dizayn Belgesi aldık. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, güçlü altyapımız ve yarının teknolojisine yatırımlarımız ile Türkiye’yi geleceğe bağlamak için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz” diye konuştu.

Türk’ün verisi Türkiye’de kalacak

Özellikle sağlık ya da finans gibi kritik verileri yöneten kurumlar için verilerin yurt dışına çıkarılmamasının kritik önem taşıdığını ifade eden Doany “Türk Telekom olarak, bölgedeki tüm ihtiyacı karşılayacak büyüklükte ve yüksek güvenlik standartlarında benzersiz bir erişim kalitesi sunan bir veri merkezi kurduk. Bu sayede ülkemizden çıkıp yurt dışında saklanan verinin yurt içinde saklanarak ülkemizde kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.