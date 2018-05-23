Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TAI’nin Kahramankazan’daki tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye’nin Boeing ile uzun yıllara dayanan bir geçmişi olduğunu belirterek “Boeing, Türkiye’ye güvendikçe buradan alacağı sonuçların kendilerini de şaşırtacak derecede olumlu olacağını söyleyebilirim. Artık kanada, belki de uçağa talip olmak, Boeing’in bundan sonra tasarlayacağı uçaklarda tasarımcı olarak yer almak, ortak olmak değerlendirilebilir. TAI’nin ABD ve Avrupa’da ayağının olmasını, şirketler kurması veya almasını, bu şirketler vasıtasıyla teknoloji ve mühendislik boyutunda havacılıkta global bir oyuncu olmaya devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu. TAI Genel Müdürü Temel Kotil de son 20 yılda Boeing platformlarına yüz binlerce parça ve komponent sağladıklarını söyledi. Kotil, uçak komponentleri için 7 bin metrekarelik yeni bir üretim alanı kurduklarına dikkati çekerek, burada uçağın kanadı dahil her türlü komponenti üretebileceklerini kaydetti. Boeing International Başkanı Marc Allen ise Türkiye’nin, Boeing için stratejik bir ortak olduğunu, bu ortaklığı bir üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Türk paydaşlarıyla teknoloji ve inovasyonu nasıl artırabilecekleri konusunda çalışma yaptıklarını dile getiren Allen, Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda ülkede havacılık sektörünün uzun dönemli büyümesine katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.