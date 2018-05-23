Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar 4.90 lira ile, euroysa 5.73 lira ile yeni tarihi rekor düzeyleri gördü. Döviz piyasalarındaki spekülatif hareketlerle dolardaki artışın devam etmesi üzerine ekonomi yönetiminin sürpriz bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

MB'NİN ADIMLARI



Pazartesi günü gerçekleştiği belirtilen toplantı hakkında ekonomi yetkilileri 'tedbirler kapsamında Merkez Bankası'nın adımları da dahil alınabilecek önlemlerin değerlendirildiğini' bildirdi.

Ekonomi yetkilileri Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu toplantıya ilişkin şunları söyledi:

ALINACAK TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ



"Ekonomi yönetimi son dönemdeki gelişmeleri değerlendirmek için önceki gün toplantı yaptı; alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Tedbirler kapsamında Merkez Bankası'nın adımları da dahil alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da katıldı."