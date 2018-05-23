Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelişen piyasalar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden milyarder yatırımcı Mark Mobius, piyasaya Türkiye uyarısı yaptı. Mobius'a göre Türkiye'deki negatif fiyatlamalar gelişen piyasalara bulaşabilir.

Moibus, "Gelişen piyasalarda Türkiye kaynaklı negatif bulaşma etkisi mümkün." dedi.

Mobius, Arjantin ve Brezilya'nın da iyi gitmediğini söyledi ve "Gelişen piyasalarda daha fazla aşağı yönlü hareket görülebilir." dedi.

81 yaşındaki piyasa gurusu Mark Mobius Franklin Templeton Investments’ten ayrıldıktan sonra emeklilikten vazgeçerek Mobius Capital Partners'ı kurdu.