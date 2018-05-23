Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı..Altın 201 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 201,45 liradan alınırken, 201.58 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 320,61 liradan alınırken 330 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 639 liradan alınırken 658 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1282 liradan alınıp 1312,55 liradan alıcı buluyor.