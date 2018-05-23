Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otel dolulukları Nisan ayında Türkiye genelinde yüzde 72,6, İstanbul'da ise yüzde 79,5'e çıkarak son iki yılın en iyi performansına ulaştı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında Türkiye'de otel dolulukları 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19.7 artarak ortalama yüzde 72.6, İstanbul'da ise yüzde 23.6 artarak ortalama yüzde 79.5 olarak gerçekleşti.

Bu doluluk oranları 2015 yılı ortalarından bu yana ulaşılan en yüksek rakamlar oldu.

Yılın ilk dört aylık döneminde ise doluluklar yüzde 22.7 artarak yüzde 66 olarak gerçekleşti.

TÜROB'un veri analiz şirketi STR'ye dayanarak açıkladığı "Nisan 2018 Destinasyon Performans Raporunu"na göre, Nisan ayında Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına da Türkiye ulaştı.

Buna karşın en yüksek doluluklarda henüz ilk 10'a geri dönemeyen Türkiye 11'inci sırada yer aldı.

FİYATLAR YÜKSELİYOR AMA HÂLÂ ESKİ SEVİYELERDEN UZAK

Türkiye genelinde ortalama günlük satılan oda bedeli Nisan ayında 67.4 euro olarak gerçekleşti. Bu fiyat Nisan 2017'de 62.7 euro olmuştu. Nisan 2015’te ise ortalama fiyat 105 euro seviyesindeydi.

Fiyatlarda da yükselme trendinin sürdüğünü ancak henüz eski rakamlara dönülemediğini belirten TÜROB Başkanı Timur Bayındır, "Şimdi hedef, fiyatların yükselmesini sağlayacak olan kültür, kongre, iş, cruise vs amaçlı segmentlerin de toparlanmasını sağlamak olmalı" dedi.