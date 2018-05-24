Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kuru 5 liraya yaklaşırken, Türkiye’ye döviz girdisi sağlayan ve çağrı açığın en büyük panzehri olarak kabul edilen turizm sektöründe doluluk oranı son 2 yılın en iyi rakamlarına ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Türkiye’nin Nisan 2018 otel doluluklarının, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19,7 artarak ortalama yüzde 72,6, İstanbul’un ise yüzde 23,6 artarak ortalama yüzde 79,5 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bu doluluk rakamlarının 2015 yılı ortalarından bu yana ulaşılan en yüksek rakamlar olduğunu aktaran Bayındır, bu oranın Nisan 2017’de yüzde 60,6, Nisan 2016’da yüzde 52,2 olduğunu bildirdi. Bayındır, şunları kaydetti: “Nisan 2018’de yüzde 72,6’lık doluluk oranıyla Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına ulaştı. Buna karşın Türkiye, yüksek doluluklarda henüz ilk 10’a geri dönemedi, 11’inci sırada yer aldı. Sırasıyla Macaristan, İrlanda, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, İspanya, Hollanda, İtalya ve Malta, Türkiye’nin önünde yer aldı. Fiyatlarda ise henüz 2 yıl öncesine dönülemedi. Türkiye genelinde, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Nisan 2018’de 67,4 avro olarak gerçekleşti. Bu fiyat, Nisan 2017’de 62,7 avro olmuştu. Nisan 2015’te ise ortalama fiyat 105 avro seviyesindeydi.”

İSTANBUL LOKOMOTİF

Bayındır, İstanbul’un Nisan 2017’de yüzde 64,3 olan doluluk oranının Nisan 2018’de yüzde 23,6 artarak yüzde 79,5 olarak ölçüldüğünü belirterek, “Nisan 2016’da yüzde 50,6 olarak gerçekleşmişti. Nisan 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon İstanbul oldu. İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 84,5 avro ile 2017’ye göre yüzde 10,2 artış gösterdi. Nisan 2017’de bu rakam 76,6 avro olurken, Nisan 2016’da 111,9 avro olmuştu. İstanbul’un 2015 yılında ortalama oda fiyatı 134 avro gibi yüksek seviyedeydi. Yani, fiyatlarda artış olsa da 2 yıl öncesine göre hâlâ yüzde 35 fiyat kaybı bulunuyor” ifadelerini kullandı.