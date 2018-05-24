Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu - Ankara

Çağrı kapsamında bilimsel nitelikli projeler desteklenecek. Desteklenmesi planlanan projelerin, 2023 hedefleri, kalkınma planı, çeşitli program ve stratejiler, Millî Enerji ve Maden Politikası ile uyumlu olmasına dikkat edilecek. Politika önerileri geliştirilmesi beklenen konular arasında ‘yerli enerji üretiminin artırılması’, ‘enerjinin verimli ve etkin kullanımın artırılması ve yaygınlaştırılması’, ‘Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olması’ yer alıyor. Enerjinin verimli ve etkin kullanılması başlığı altında önerilecek projelerde ise düşük karbonlu kalkınma Türkiye özelinde araştırılacak. Bu doğrultuda politika önerileri geliştirilecek.

BAŞVURULAR 2 AŞAMALI

Ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasındaki ilişkiler analiz edilecek. Arz güvenliği konusunda talep ve enerji verimliliği projeksiyonlarının yapılacak. Çağrı kapsamında proje başvuruları 2 aşamada olacak. İlk aşamada başvurular 22 Haziran’a kadar alınacak. AR-GE projesi niteliği taşımayan projeler ilk aşamada elenecek. İkinci aşama başvuruları ise Kasım ayında tamamlanacak. Küçük, orta ve büyük ölçekli olarak değerlendirilecek projelere 500 bin lira ila 2,5 milyon lira arasında destek ödemesi yapılabilecek.