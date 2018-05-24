Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albayrak, Çukurca ilçesinde kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama sahasında incelemelerde bulunmak üzere Hakkâri’ye geldi. Çukurca’da ilk derin sondajı gerçekleştirdiklerini anlatan Albayrak; bölgenin, potansiyeli ve yer altı kaynakları itibariyle hem petrol aramaları hem de madencilik noktasında uzun zamandır konuşulan bir yer olduğunun altını çizdi.

Bugün, Irak sınırına 3,5 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma başlattıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

“Çok potansiyeli olan bir sahamız. Burada yerli mühendislerimizle, bölge halkıyla kuyumuzun ilk kazma işlemini başlattık. 4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız. Süreç, bu kuyuyla, Çukurca’da oluşacak adımla bitmeyecek. Yeni dönem başlıyor. Uzun yıllardır halkımızın konuştuğu, sınır bölgemizdeki yer altında ne var?.. Bu adımlarla inşallah Türkiye’nin gelecek yıllarına her alanda olduğu gibi enerji, yer altı kaynakları, madencilik alanında da sağlam bir adım atacağız. Türkiye başka bir ülke, eski Türkiye değil. Daha güçlü, güvene ve istikrara dayalı adımlarla ilerliyor. Ülkenin geleceği daha iyi olacak. Devletimiz, askerimiz, milletimizle her alanda, ekonomik, yatırım, istihdam, turizm alanında daha iyi olacak."