Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son günlerde döviz kurlarında yaşanan aşırı dalgalı seyir üzerine Para Politikası Kurulu’nu topladı. TCMB tarafından yapılan açıklamada, “Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır” ifadelerine yer verildi. Acil toplantıdan geç likidite penceresinde 300 baz puan faiz artışıyla birlikte GLP yüzde 16,50’ye çıktı.

ENFLASYON VURGUSU

Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

DOLAR, AVRO VE ALTIN DÜŞTÜ

Son günlerdeki artışını dün de sürdürerek 4.9253 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar, PPK kararlarının ardından 4,55 seviyesine kadar düştü. 5,75 seviyesini test eden avro günü 5,35 ile tamamlarken 205 liraya kadar yükselen gram altın da yüzde 1,5 kayıpla 190 liraya kadar düştü.