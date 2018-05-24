Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilip yaptırım uygulama kararı aldığı İran’dan Türkiye’ye turist akışı bekleniyor. 2017’de 2.5 milyon İranlıyı ağırlayan turizmciler, ABD ve AB pazarına yaptırımlar nedeniyle gidemeyecek olan İranlı turistin yönünü Türkiye’ye çevireceğini düşünüyor.

1000 $ HARCIYORLAR

Akşam'ın haberine göre Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, bin 42 dolarla Batılı turistlerden yüzde 35-40 daha fazla harcayan İranlı turistlerin önümüzdeki dönemde tatil için Türkiye’ye gelebileceğini söyledi. Bayındır, “ABD’nin yaptırım kararı nedeniyle biz yakın komşusu olduğumuz için İranlı turistin ilk tercihlerinin Türkiye olacağını düşünüyorum. İran yönetimi vatandaşlarının AB’ye ve ABD’ye gitmelerine pek müsaade etmiyor. Bu nedenle zaten bu ülkelere gidecek olanlar önce Türkiye’ye geliyor. Buradan aktarma yapıyor. Şimdi direkt bize gelebilirler” diye konuştu. Yılın ilk üç ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 738 bin kişiyle İran ilk sırada yer aldı. İranlı turistler özellikle İstanbul, Van ve Antalya’ya gelip alışveriş, iş ve tatil yapmayı tercih ediyor. Türkiye ile İran arasındaki turizm hareketliliğinin İran’la Türkiye arasındaki kredi kartı anlaşmasıyla artması bekleniyor.

BAYRAMDA 700 BİN KİŞİ TATİLE ÇIKACAK

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Ramazan Bayramı için tur şirketleri üzerinden 600-700 bin civarında rezervasyon beklediklerini belirterek, şunları söyledi: “Ramazan Bayramı net 400 bin rezervasyon, 100 bin kadar da ön rezervasyon talebi var. Bu rakam 600-700 bine kadar çıkacaktır.”