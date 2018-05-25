Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Sektörün ihracatı, yıllık 350 milyon dolara kadar ulaştı. Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkan Yardımcısı Nazif Tunç “Türk kültürünü, tarihimizi dünyaya anlatmak için diziler büyük fırsat. Türk tarihinin yapımlarda işlenmesi çok önemli. Diriliş Ertuğrul, Muhteşem Yüzyıl, Kut’ül Amare gibi tarihi diziler sayesinde Türk tarihi, şehirleri, geleneksel kodları merak ediliyor. Güney Kore, Balkanlar, Orta Doğu’da büyük bir ilgiyle izleniyoruz. Senaristlere büyük görev düşüyor. Türk giyim tarzı, Türk isimlerinin kullanılması, Türk yemeklerinin adlarının yer alması bizi dünyaya tanıtır. Bir zamanlar dizi satın aldığımız Brezilya’ya, şu an ihraç ediyoruz” dedi.