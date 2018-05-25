Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası tarafından Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi’nin genişletme çalışmaları için, ilk 7 yılı geri ödemesiz, 22,5 yıl vadeli, 600 milyon dolarlık kredinin onaylanmasının önemine değinerek, “Böyle bir iklimde böyle bir kredi, buradaki istikrara ve ülke ekonomisinin geleceğine duyulan güvenin en net göstergelerinden biridir. Benzeri yatırımlar 24 Haziran’dan sonra da katlanarak sürecek” dedi. Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, OPET ve İŞKUR iş birliğiyle, Türkiye’de kadın istihdamını artırmaya yönelik projenin imza törenine katıldı. Bazı çevrelerin karamsar bir tablo oluşturmaya çalıştığını, ancak Türkiye’nin tarihi projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini vurgulayan Albayrak, “Bütün yaşananlara rağmen dünyaya parmak ısırtan projelerimiz yerli ve yabancı yatırımcılarla hayata geçiyor. Bu büyümede kadınlarımızın da eli eksik olmasın istiyoruz” diye konuştu.

Bakan Jülide Sarıeroğlu da, son 10 yılda Türkiye’de 8 milyon 684 bin kişilik iş gücü artışı yaşandığını hatırlatarak, şunları söyledi: Bunun 4 milyon 178 bini, kadınların katılımıyla gerçekleşmiş. Çok önemli. Son dönemde görüyorsunuz, ekonomimize yönelik ciddi müdahaleler, operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Çok şükür ki güçlü bir iktidar görevinin başında. Tüm çabaları inşallah boşa çıkacak...