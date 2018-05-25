Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 2,04'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 2.062 puanlık artışla 103 bin 200 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 2,12, holding endeksi de yüzde 1,84 değer kazandı.