Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada en çok satan telefonlar arasında yer alan Çinli Xiaomi, sonunda Türkiye pazarına giriyor. Bir süredir satışı yapılan telefon, ithalat yoluyla ülkemize geliyordu. Şirketin artık Türkiye'ye bir dağıtıcı şirket ile doğrudan pazara girmeye hazırlandığı belirtiliyor. Xiaomi, mayıs sonunda 7 modelle Türkiye’ye doğrudan gelecek.



2018 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre Xiaomi, dünyada dördüncü büyük cep markası oldu. IDC’nin verilerine göre 2018 birinci çeyreğinde Samsung 78.2 milyon adetle lider.



Onu 52.2 milyon adetle Apple takip ediyor. Huawei 39.3 milyonla üçüncü. Xiaomi ise 28 milyon adetle dördüncü sırada.