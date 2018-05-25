ABD Merkez Bankası'ndan (Fed), yapılan yazılı açıklamada, gelecek sene gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi gelecek sene de 8 kez toplanacak.
Buna göre, FOMC toplantılarının 2019 yılındaki tarihleri şöyle olacak: 29-30 Ocak, 19-20 Mart, 30 Nisan-1 Mayıs, 18-19 Haziran, 30-31 Temmuz, 17-18 Eylül, 29-30 Ekim, 10-11 Aralık.
Açıklamada ayrıca, önceki yıllarda olduğu gibi mart, haziran, eylül ve aralık ayında yapılacak olan FOMC toplantılarının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın konferansı düzenleyeceği bildirildi.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki 5 toplantısı ise 12-13 Haziran, 31 Temmuz-1 Ağustos, 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.