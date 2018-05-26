Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Hayatı kolaylaştıran ve hızlandıran ödeme sistemleri güvenli bir alışveriş ve işlem imkânı da sununca, Türk insanı hızla yeni teknolojilere adapte oluyor. Son dönemde market alışverişlerinde QR kod ile yapılan temassız ödemeler artış gösteriyor. Türkiye’de pilot illerde uygulanan, banka ve kredi kartıyla belediye otobüsü ve metrolara binme sayısı da gün geçtikçe yükseliyor.

Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan “Mastercard Londra, Şikago, St. Peterburg, Kiev, Bükreş gibi dünyanın önde gelen metropollerinde sunduğu Temassız Mastercard Toplu Taşıma uygulamasını, Türkiye’de de yaygınlaştırıyor. 2017’de İzmit, Mersin, Muğla, Kocaeli, Gaziantep, Adana ve Bandırma’da hayata geçirdiğimiz bu sistemle, vatandaşlar, temasız özelliği taşıyan banka kartı, kredi kartı ve cep telefonlarını toplu taşımada ödemelerinde kullanabiliyor. Burada kartlarını veya cep telefonlarını bilet okuyucusuna yaklaştırmaları yeterli. Yaptığınız ödeme, bilet fiyatıyla aynı... Bunun yanı sıra dönemsel avantaj kampanyalarımız da oluyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar yoğun şehir yaşantısı içinde ulaşım kartlarına dolum yapmak için vakit harcamayacak, kayıp ya da çalıntı durumunda para kaybetme riski yaşamayacak. Başka şehirlere seyahat hâlinde de sisteme yabancılık yaşanmayacak. Şimdi 3 büyük şehirden birinde de bu uygulamayı devreye almak üzereyiz. Pilot uygulamada yüzde 3,8 kullanım oranına ulaştık, hedefimiz öncelikle yüzde 30’a ulaşmak” dedi. QR kod ile market ödemelerinin de ivmelendiğini belirten Çağlayan, “Türkiye’deki her 3 POS cihazından 1’i, bu sistemle uyumlu. Şimdiden 100 bin kişinin cebine girdik, bu ödeme sistemi de tüketiciler tarafından hızlıca benimseniyor. Çünkü alışverişte büyük kolaylık ve hız sağlıyor” diye konuştu.