Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



AK Parti seçim beyannamesiyle sanayinin dijital dönüşüm haritası da açıklandı. Buna göre yeni dönemde yüksek kalitedeki ürünler düşük maliyetlerle üretilecek. Robot teknolojileri başta olmak üzere dijital ekonomiye katkı sağlayacak özel bir teşvik sistemi oluşturulacak. Birbiriyle konuşan makine sayısı 4,5 milyondan 8 milyona çıkarılacak. İşte AK Parti’nin dijital dönüşüm haritası:

Mevcutta bulunan sanayi işletmelerinin dijital dönüşümü desteklenerek daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulacak. Hem sanayinin dijital dönüşümüne hizmet edecek kritik teknolojilerin ülke içinde geliştirilmesi hem de yerli tedarikçi firmaların oluşumu desteklenecek. Bu noktada KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri harekete geçirilecek.

OSB’lerde yeni teknolojilerin tanıtılması ve etkin kullanılması için Tasarım ve Dijital Dönüşüm Merkezleri kurulacak.

KOBİ’lerin dijital dönüşümleri desteklenecek. KOBİ’lerin bilgi, finans, personel eksikliğini azaltacak destek programları oluşturulacak.

Yapay zekâ, robot teknolojileri, bulut bilişim ve büyük veri gibi dijitalleşme uygulamalarına yönelik teknoloji geliştirme ve üretim kabiliyetinin geliştirilmesine öncelik verilecek. Bu konularda gerekli araştırma altyapıları kurulacak. Bilişim teknolojileri, elektrik ve elektronik, telekomünikasyon, yazılım ve robotik sektörlerine yönelik bilişim vadisi geliştirilecek.

Nesnelerin interneti gibi ileri üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Bilgiler elektronik ortama aktarılarak veri altyapıları kurulacak. Bu konuda firmalar arası entegrasyon çalışmaları desteklenecek. Otomasyon ve robot teknolojilerinde yerli üretim güçlendirilecek.

Kişiye özel bireysel ürün çıkarabilme, hızlı prototip oluşturma ve ürün yenileme, daha sıkı tedarik zinciri yönetimi, veri yönetimi gibi alanlarda rekabet gücü kazanmaya yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

Dijital dönüşümün muhtemel etkilerini en aza indirmek için de gelecekte dönüşüm geçirecek veya yeni ortaya çıkacak sektör, meslek ve becerileri tespit edilecek.