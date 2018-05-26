Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü tahkim süreci için anlaşmaya vardığını ve 1 milyar dolarlık hakkın seçimden önce Hazine'ye alınacağını belirterek, "Rusya ile bir ikinci konuda daha mutabık kaldık. O da TürkAkım projesinin ikinci hattını 2019'un sonuna kadar Rusya ile birlikte tamamlayacağız. 2019 bitmeden önce bir büyük, çılgın projemizi daha hayata geçireceğiz." dedi.