Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü tahkim süreci için anlaşmaya vardığını ve 1 milyar dolarlık hakkın seçimden önce Hazine'ye alınacağını belirterek, "Rusya ile bir ikinci konuda daha mutabık kaldık. O da TürkAkım projesinin ikinci hattını 2019'un sonuna kadar Rusya ile birlikte tamamlayacağız. 2019 bitmeden önce bir büyük, çılgın projemizi daha hayata geçireceğiz." dedi.
Bakan açıkladı! Rusya ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı
26.05.2018 - 21:42 | Son Güncelleme: 26.05.2018 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü tahkim süreci için anlaşmaya vardığını ve 1 milyar dolarlık hakkın seçimden önce Hazine'ye alınacağını belirtti.
Etiketler : rusya,türkiye,enerji,
561976 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/561976.aspx
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