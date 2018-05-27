Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firmanın 4 projesinde toplam 3 bin 628 daire yer alıyor. Ev sahibi olmayı kolay hâle getirmek için birçok avantaj sunduklarını belirten Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, "2018'i teslim yılı ilan ettik ve bu yılın sonunda dört projemizin teslimini gerçekleştirmiş olacağız. 'NLogo' projemizde bin 800 dairenin teslimine başladık, 'NCadde Ottoman', 'NCadde Ateş Corner' ve 'NCadde Hayat', projelerinde ise kasım ve aralık aylarında teslimlerimizi tamamlayacağız. Bu projelerimizde 2018’de yaşam başlamış olacak. Bu dört projedeki dairelerimizi 'hemen taşın fırsatıyla konut alıcılarına sunuyoruz" dedi.

Toplam 3 etapta 7 blok halinde inşa edilen Nlogo İstanbul’da toplam 2 bin 679 daire ve 87 dükkandan oluşan ‘NCadde İstanbul’ yer alıyor. 'Nlogo İstanbul’da her etapta 1+0’dan 3+1’e farklı tip ve büyüklüklerde daireler bulunuyor.