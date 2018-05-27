Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından yaralar sarılırken ticari ilişkiler ivme kazanmaya başladı. Rusya’nın yasakları kaldırmasıyla bu ülkedeki projeleri hız veren Rönesans Holding, Rusya’nın en büyük ve dünyanın sayılı doğalgaz işleme tesisinden biri olacak Amur Gaz İşleme Tesisi’nin inşaatı için Maire Tecnimont ile 1,3 milyar avroluk (yaklaşık 7 milyar lira) sözleşme imzaladı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumunda gerçekleştirilen imza törenine Rönesans Holding Başkanı Ilıcak ve Pierroberto Folgiero’nun yanısıra, Gazprom Group CEO’su Alexey Miller, Maire Tecnimont Başkanı Fabrizio Di Amato ve İtalya’nın Rusya Büyükelçisi Pasquale Terracciano katıldı. Törende gaz işleme tesisinin yanı sıra Yuniy aktarma merkezi ve Yujnaya metro istasyonu-Kolpino tramvay hattı projesinin yapımını da üstlenen Rönesans ayrıca Sberbank ve Moskova Bölgesel Yönetimi ile iş birliğine gitti.

Forumda gerçekleşen anlaşmalarla ilgili açıklamada bulunan Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ”Bugün burada gerçekleştirilen bu iş birlikleri, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası arenada katma değeri yüksek nitelikli projeler üstlendiğinin bir ispatı. Bugün Rusya ve Avrupa’nın sayılı bina ve tesislerinde Rönesans Holding imzasının olması, Rusya’nın en önemli bölgelerinde bir Türk şirketinin varlığını sürdürmesi ve önde gelen projelere vizyonunu yansıtmasından kıvanç duyuyorum. Doğduğumuz topraklardan farklı coğrafyalara uzanan yolculuğumuzda, gücümüzü artırarak ilerlemek istiyoruz. Ortak projeleri hayata geçirmemizi sağlayacak bu iş birliklerinin hem Rusya hem de Türkiye’yi daha güçlü kılacağına inancım tam” dedi.



RUSYA’NIN GAZINI ÇİN’E TAŞIYACAK

Gazprom tarafından işletilecek tesis, 2023 yılında tamamlandıktan sonra Rusya’nın en büyük, dünyanın ise sayılı gaz işleme tesislerinden biri olacak. Yılda 42 milyar metreküplük üretim kapasitesine sahip olacak tesis, Yakutistan ve Irkutsky gaz üretim merkezlerinden gelen doğalgazı işleyecek. Rönesans’ın inşaatını üstlendiği, Rusya’nın doğalgazını Çin’e taşıyacak tesis, Amur ve tüm Doğu Sibirya Bölgesi’nin sosyal, ekonomik ve endüstriyel kalkınmasında büyük rol oynayacak.

325 milyon dolarlık metro hattı projesi

Forumda imzalanan diğer 3 anlaşma ile ilgili bilgi veren Rönesans İnşaat ve Renaissance Development Rusya Yönetim Kurulu Başkanı Avni Akvardar “St. Petersburg’un Yuniy aktarma merkezi ve Yujnaya metro istasyonu-Kolpino tramvay hattı projesinin yapımı ve kullanımı için atılması gereken adımları belirlemek üzere bir niyet anlaşması gerçekleştirdik. Toplam yatırımın 20 milyar ruble (yaklaşık 325 milyon dolar) olacağı planlanan projenin 2019 yılında başlayarak 2023 yılında bitirilmesi planlanıyor” dedi. Moskova Bölgesel Yönetimi ile yapılan diğer bir anlaşmayla sağlık hizmetleri alanlarında projelerin yerine getirilmesi, ofis ve hotel komplekslerin yapılması için bütçe dışı yatırımları çekme konularında da iş birliği yapacaklarını belirten Akvardar, “Sberbank ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde yatırım bankacılığı, finansman faaliyetleri konularında stratejik iş birliği ve farklı programlar çerçevesinde Sberbank’ın Banka Kurum Üniversitesinin deneyimlerinden ve bilgi birikiminden yararlanma şansı yakalayacağız” diye konuştu.