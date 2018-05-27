Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticinin rağbet gösterdiği fıstık, başta Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'deki birçok ilde yetiştiriliyor.

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan ve son dönemde fiyat artışlarıyla gündemde olan Antep fıstığında mayıs yağışları sayesinde bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.

"Fıstık fiyatının düşeceğini tahmin ediyoruz"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl genetiğe bağlı olarak fıstığın "yok yılını" yaşadığını, bu nedenle de verimin çok düşük olduğunu hatırlattı.

Rekolteye bağlı olarak fiyatların da yükseldiğini ifade eden Çullu, bu yıl ise bunun tersinin yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

Mehmet Ali Çullu, özellikle mayıs ayında etkili olan yağışın fıstık üreticisine umut olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında düşen yağışlar tahıl ürünlerine etki etmezken, birçok ürüne ise olumlu yansıdı. Bu anlamda özellikle meyve ağaçları için yağmurlar bereketli olmuştur. Fıstık Şanlıurfa, Gaziantep ve Siirt gibi kentlerde ana ürün, yani birçok çiftçimizin gelir kapısı. Mevsimin kurak geçmesi nedeniyle fıstık çiftçisi büyük bir stres yaşadı ama mayıs ayında düşen yağışlar üreticiye nefes aldırdı. Bu uzun süreli toprak doygunluğuna neden oldu, bu anlamda fıstık çiftçisinin yüzü güldü.

Bu yıl hem verim yılı olması hem de yağışın zamanında düşmesi sayesinde fıstıkta üretim olarak yüksek bir yıl bekliyoruz. Geçen yıl kavrulmuş fıstık 70 liraya kadar çıktı, baklava üreticileri bunu 200 liradan aldı ama 2018 üretim sezonunda bu fiyatların düşmesini bekliyoruz. Bu hem üretici için hem de tüketici için önemli, dolayısıyla her anlamda fıstıkta bereketli bir yıl bekliyoruz. Fıstık üretimi ile ilgilenen çiftçilerin buğdaydan kaybettiği moralini bu sayede toparlamış oldu. Fıstık rekoltesi anlamında bölgede verimin önceki yıllara göre daha iyi olacağını ve bu sayede ortalama 50-60 lira arasında olan kavrulmuş fıstık fiyatının düşeceğini tahmin ediyoruz."

Yüksek verim beklentisi

HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen de özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tahıl üreticilerinin bu yıl kötü bir sezon geçirdiğini belirterek, buna rağmen mayıs yağmurlarının meyve ağaçlarına olumlu yansıdığını kaydetti.

Özellikle fıstık ağaçlarının bu dönemde suya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Öztürkmen, bu sayede yüksek olan fiyatların düşeceğine inandıklarını dile getirdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık üreticiliği yapan Şemsi Kaya, fıstığın genetik olarak bir yıl bol, bir yıl az ürün verdiğini anımsattı.

Geçen yıl rekoltenin düşük olduğunu bu nedenle de fiyatların doğal olarak yükseldiğini ifade eden Kaya, bu yıl kuraklık nedeniyle başta sıkıntı yaşadıklarını ancak mayıs yağmurlarıyla ağaçların suya doyduğuna işaret ederek, "Yağmur tam zamanında yağdı ve fıstığa iyi geldi. Hasat sezonuna kadar bir sıkıntı olmazsa yüksek verim bekliyoruz. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz." dedi.