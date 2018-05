Türkiye Gazetesi

'On Numara ne zaman çekiliyor, On Numara saat kaçta çekiliyor, On Numara sonuçları belli oldu mu, On Numara sonuçları öğren, On Numara sonuçları 28 Mayıs' ile ilgili aradıklarınıza bu haberden ulaşacaksınız. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları bu akşam belli oluyor. Bir bilet alarak 29 Mayıs On Numara çekilişine dahil olan talihliler, On Numara ne zaman çekiliyor, On Numara saat kaçta çekiliyor, On Numara sonuçları belli oldu mu, On Numara sonuçları öğren, On Numara sonuçları, çıkan numaralar hangileri? gibi soruların cevaplarına Google'dan bakıyor. Tüm bu sorularınıza turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşacaksınız.

28 Mayıs On Numara sonuçları için tıklayın

On Numara sonuçları ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

825. haftasında On Numara çekiliş sonuçları, mpi.gov.tr adresinden belli olacak. Akşam 21:00'den sonra çekilişi yapılan On Numara çekiliş sonuçlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Geçen hafta 10 tane doğru rakamı iki talihli bilmişti. Biri İstanbul/Gaziosmanpaşa, diğeri ise Manisa/Soma'dan iki talihli, 327.035,05 TL ikramiye ödülün sahibi olmuştu.9 bilen 73 kişi de 3.059,20 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. Sırasıyla 8, 7 ve en son 6 doğru rakam bilene ödül verilen On Numara sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan içerisinde bekleniyor.