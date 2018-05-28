Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in yerli otomobil konusunda ortak girişim grubunda yer aldığını hatırlatan Terzioğlu, telekomun bugün artık kendi başına bir sektör olmadığını, tüm sektörlerin bir parçası haline geldiğini belirtti. Otomotiv grubundaki çalışmaların da gelişim süreciyle, yerli araba alanındaki yatırım sürecinin paralel yürütüldüğüne dikkati çeken Terzioğlu “Biz önümüzdeki dönemde, aylar içinde Türkiye’nin Akıllı Sürüş Teknolojileri ile ilgili ilk ürününü pazara vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Terzioğlu, Akıllı Ulaşım Teknolojileri ve Endüstri 4.0’daki yatırımlarının sürekli devam ettiğine işaret ederek, çalışan sayısının yüzde 20’sinin araştırma ve geliştirmeye odaklandığını sözlerine ekledi.