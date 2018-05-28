Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir

Turğut

Girişimcilik, Türk insanının genlerinde var. Kendi işinin patronu olma motivasyonu ile yola çıkan birçok Türk girişimci, inovatif ve farklı işlerde büyük başarılara imza atıyor. Onlardan birisi de Mehmet Avcı… Hikâyesi Van’da başlıyor. İlkokul öğretmeni babasının emekli olduktan sonra okulları temizlemek amacıyla kurduğu şirketi 2004’te İstanbul’a taşıyan Avcı’ya bugün, bütün İETT otobüsleri, devlet tiyatroları ve sayısız şirketin hijyeni emanet. Yakın çevresinden gelen ‘Bu iş tutar mı’ şeklindeki eleştirilere de kulağını tıkayıp, cesur adımlar atan Mehmet Avcı “İlkin okul ve evlere temizlik hizmeti veriyorduk. Memleketimize sığamaz olduk. İstanbul’a yerleşip, 647 otobüsün temizlik görevini üstlendik. Şimdilerde ise vatandaşlarımıza hizmet veren 3 bini aşkın toplu taşıma aracının temiz ve hijyenik hâle gelmesini sağlıyoruz. Devlet tiyatrolarını temizliyoruz. Toplu taşıma temizliğinde dünyanın sayılı beş markası arasına girdik” dedi.



İLK HAMLEYİ IRAK’TA YAPTI

Türkiye sınırlarını aşmak için ilk hamleyi 2011 yılında Irak’ta iş alarak yapan Wilco Gruop CEO’su Mehmet Avcı “Anlaşma sağladığımız bir proje çerçevesinde ülkenin şehir temizliği görevini yapacaktık. İlk yurt dışı deneyimimizdi. Sonra Irak’ta olaylar yaşanınca geri geldik. Kurumsallaşmanın önemini anladık. Global bir marka düzeyine ulaşmak için 2012 yılında Wilco’nun temellerini attık ve 5 kat büyüdük. Mercedes-Benz, Koç, Ziraat Bankası gibi büyük kurumlarla 5 yıllık hizmet anlaşması imzaladık. Van’da başlayan hikayemiz, bugün 65 ilde bin 220 noktada sürüyor. Bizim heyecanımız çok yüksek” diye konuştu.



ABD, SÜRPRİZ OLMAZ

Wilco Group, temizlik malzemeleri alanında uluslararası Arcora markasının da Türkiye temsilciğini üstlenmiş durumda. Özellikle okullardaki mikrop taşıma sıkıntısını çözmek için X-Line projesine başladıklarını belirten Mehmet Avcı “Susuz temizlik sistemi X-Line’i Alman firmanın distribütörlüğünü alarak, Türkiye’ye getirdik. Daha sağlıklı nesiller için ilk adımı okullarda attık. Çocuklarımızın daha hijyen ve steril ortamlarda eğitim görmelerine vesile oluyoruz” şeklinde konuştu. Avcı, sektörde artık 5 yıldızlı standartlara geçen Wilco’nun gelecek dönem içerisinde ABD, Japonya ve Dubai yolculuğunun başlamasının sürpriz olmayacağına dikkat çekti. Avcı, “Orta Doğu’da ticaretin merkezi Dubai, Asya’da Hong Kong ve bir de Amerika… Buralar vitrin olur. Japonya’da da iş yapmayı istiyorum” dedi.

DÖRT BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Hijyen sektörünün sürekli geliştiğinin altını çizen Mehmet Avcı, dolayısıyla AR-GE faaliyetlerine her yıl proje başına 200 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen tutarlarda bütçe ayırdıklarını paylaştı. Avcı, geçtiğimiz yılı 105 milyon lira ciroyla kapattıkları, 2018’de de aynı performansı koruyacakları bilgisini verdi. Her yıl 20 milyon lira tutarında yatırım yaptıklarını ifade eden Avcı, bu sayede 4 bin kişilik dev bir istihdam kadrosu oluşturduklarını kaydetti.