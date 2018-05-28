Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’dan Türkiye ve Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak olan TürkAkım projesinde çalışmalar sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TürkAkım projesinin ikinci hattını Rusya ile birlikte tamamlayacaaklarını, 2019 bitmeden önce bir büyük projeyi daha hayata geçireceklerini söyledi. Bakan Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Maltepedeki 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, son üç yılda üç seçimde çok büyük başarılar elde eden AK Parti teşkilatlarının önündeki 24 Haziran hedefi için bir mesai ortaya koyacağını dile getirdi. Bu mesainin sadece Cumhurbaşkanını Külliye’ye göndermek için değil güçlü bir meclis için de sarfedildiğinin altını çizen Albayrak “AK Parti ayrı, Cumhurbaşkanı ayrı” şeklinde bir düşünce olmaması gerektiğini vurguladı.



İNDİRİMDEN 1 MİLYAR DOLAR

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı olarak 24 Haziran’a kadar işlerini yapmaya devam edeceklerini kaydetti. “Bu kapsamda, bir güzel haberimiz daha oldu” diyen Albayrak, Rusya ile yürüttüklerini tahkim süreci için anlaşmaya vardıklarını müjdeledi. Albayrak “2015-2016 yılındaki doğalgaz fiyatında yüzde 10,25’lik indirim konusunda anlaştık. Artık tahkim yok, mahkemeleri çektik. İndirimimizi aldık. Yaklaşık 1 milyar dolarlık hakkımızı seçimden önce Hazinemize alıyoruz. Türkiye, 8 uluslararası boru hattının geçtiği dünyadaki tek ülke. Bu anlamda ülkemizi petrol ve gazın merkezi yapmak adına TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi de bunlardan bir tanesi. Rusya ile bir ikinci konuda daha mutabık kaldık. O da TürkAkım projesinin ikinci hattını 2019’un sonuna kadar Rusya ile birlikte tamamlayacağız. 2019 bitmeden önce bir büyük, çılgın projemizi daha hayata geçireceğiz” diye konuştu.

YIKAN DEĞİL, YAPAN OLACAĞIZ

Bakan Berat Albayrak “Köprüyü, yerli otomobili yaptırmayacağız” şeklindeki söylemlere karşı AK Parti’nin yıkan değil yapan taraf olacağının altını çizdi. İnsanlara merhamet ve şefkatle hizmet götürmeye devam eden parti olmaya devam edeceklerini söyleyen Albayrak “İlk gün kurulduğu aşkla... Cumhurbaşkanımız hep bunu zikretti. Bundan sonra da böyle olacağız ki birileri bu öfke ve kinle neler yapıyor. Televizyona çıkıyor, ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı ne diyor? Bütün AB büyükelçileri toplanmış ne diyor? Ne kadar da korkuyorlar bu Türkiye’den, Recep Tayyip Erdoğan’dan. Sen seçilirsen, yargılayacakmışsın öyle mi? Allah’ın izniyle çok beklersiniz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kendi teknolojimizi yapmak zorundayız

Ülkelerin kendi tenkolojisini yapmasının gerekliliği, günümüz dünyasında ekonomik anlamda katedilen mesafeler göz önüne alındığında giderek daha iyi anlaşılıyor. “Belli teknolojileri ne Amerika ne Avrupa ne Rusya ne Çin ne de Japonya verir” ifadelerini kullanan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık “Hiçbirisi vermez. Türkiye’ye en yakın ülke Güney Kore’dir ama teknolojiye gelince onlar da vermez” dedi. Bir televizyon programında konuşan Bakan Işık, bu teknolojileri Türkiye’nin geliştirmekten başka çaresi olmadığına dikkat çekti. İş birliğinin önemli olduğunu ancak Türkiye’nin kendi çekirdek kadrosıyla teknoloji alanlarında çalışma yapması gerektiğinin altını çizen Işık “Dünyada şu anda AR-GE’nin en çok desteklendiği ülkelerden biri Türkiye. AR-GE reform paketini hayata geçirdik, iki ay içinde ikinci düzenlemelerin tamamını yaptık. AR-GE merkezi sayımız bini buldu, tasarım merkezleri sayımız 250’yi geçti. Fevkalade önemli sıçramalar yaptık, bu devam edecek” diye konuştu.