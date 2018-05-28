Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 191,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 192 liradan, bin 264 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 284 liradan, 175 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 179 liradan, bin 235 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 255 liradan, 617 liradan alınan Yarım Ziynet 627 liradan ve 308 liradan alınan Çeyrek Ziynet 313 liradan satıldı.

