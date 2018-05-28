Fakıbaba, Şanlıurfa Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi  Başkanlığının birlikte hazırladığı "Hayvan Borsası" projesinin imza töreninde  yaptığı konuşmada, 81 ile hizmet edildiği gibi Şanlıurfa'ya da güzel hizmetler  kazandırdıklarını söyledi.  

Hayvan borsasının kentte istihdamı artıracağını ifade eden Fakıbaba,  "Benden önce sayın bakanımız Faruk Çelik zamanında besi organize sanayi bölgesi  vardı. Seçim öncesi onun üst yapı temelini atacağız.103 dönümde Et ve Süt  Kurumunun Türkiye'deki en önemli yatırımını gerçekleştirmiş olacağız. İsot ve  fıstık fabrikasını, fıstık lisanslı depoculuğu, Türkiye'nin en modern il tarım  müdürlüğünü ve 8 ilçede kötü durumda olan ilçe tarım müdürlüklerini  değiştireceğiz."  diye konuştu.  

Fakıbaba, AK Parti'nin daha çok yapacağı işler olduğunu dile  getirerek, şöyle devam etti: 

"Hükümetin yaptığı hizmetleri bir çırpıda söylemek mümkün değil ancak  her programda, işte tarım bakanlığı bunu yaptı ve yapmaya devam ediyor. Sağlık  Bakanlığı bunu yaptı ve yapmaya devam edecek. Ulaştırmada böyleyiz, kültürde  böyleyiz, artık göreceksiniz her programda bir bakanlıkla ilgili kitapçık olacak.  Başkaları hep konuşuyor ama AK Parti yapıyor. Biz yaparız. Yapmak için, hizmet  için halka hizmetkarlık için gelmişiz. Biz şov yapmayız, biz icraat yaparız."   

İTHAL EDİLEN ETTE "DELİ DANA HASTALIĞI" İDDİASI

Fakıbaba, AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu vurgulayarak, şöyle  konuştu:

"Bazı gazetelere bakıyorum, 2011 yılında şüpheli hastalıklı et  getirmişler' diyorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane  ediyorlar. Allah var, siz AK Parti'yi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını  vurmak için 2011 haberini bugünmüş gibi vatandaşa anlatıyorsunuz. İnsan biraz  vicdanen rahatsız olmaz mı, bu nasıl bir olaydır? Bırakın garibanlar et yesin 29  liraya. Siz daha önce iktidar olmadınız mı, niye fakir fukarayı düşünmediniz,  niye dar gelirlileri düşünmediniz? Hala kalkmışsınız fakir fukara, gerçekten dar  gelirli vatandaşım et almaması için ona göz koymuşsunuz. 2011 haberlerini  manşetten veriyorsunuz. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün  vatandaşlarım çok rahat olsun. Biz bir çığır açmışız ve bu çığır Allah'ın izniyle  devam edecek. Bizim adımız Adalet ve Kalkınma Partisidir, hizmet partisidir. Öyle  lafla değil, şovla değil, biz işle dualar alıyoruz." 

ÜRETİCİYE MAZOT DESTEĞİ

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere nasıl mazot  desteği verildiğini hala anlamadığını dile getiren Fakıbaba, Kılıçdaroğlu'nun  kendisini bilgilendirenlere inanmamasını istedi. 

Fakıbaba, üreticiye dönüm başı mazot desteği verildiğini dile  getirerek, şöyle devam etti: 

"Sayın Kılıçdaroğluna bakıyorum, 'Fakıbaba bu işten anlamıyor,  bilmiyor, etmiyor' diye bazı laflar söylüyor. Bizler ana muhalefet partisine her  zaman saygı duyarız. Cumhurbaşkanı adaylarına da saygı duyarız. Benim söylemek  istediğim bir şey var. Lütfen Sayın Kılıçdaroğlu, bir şey konuşurken mutlaka  bilerek konuşmak lazım. Bilmeden, etrafınızdaki adamlar yanlış bilgi  veriyorlarsa, siz de vatandaşın önünde ana muhalefet partisi lideri olarak kalkıp  tarım bakanını suçluyorsanız, inanın ki doğru değil. Etrafınızdakilere  inanmayınız. Açın bakın destekler nedir, hangi tarım ürününe destek  veriyoruz." 

"KÖYE GEZMEYE GİDİYORSA DEĞONUN YARISI BENDEN DEMİYORUM"

Devletin mazotun yarısını karşıladığını söyleyen Fakıbaba, şunları  kaydetti: 

"Biz diyoruz ki mazotun yarısı bizden, yarısı üreticiden ama benim  üretici kardeşim depoyu doldurup bir köyden bir köye gezmeye veya bir düğüne  gidiyorsa veya bir taziyeye gidiyorsa ben o deponun yarısı benden yarısı senden  demiyorum. Desteklemede ürüne destek vardır. Eğer sen traktörlere vereceksen  vatandaşların arabası da var ona da ver. O depoyu da doldursun yarısı senden  olsun yarısı da ondan olsun. Devleti yönetmek ciddi bir olaydır. Muhalefet lideri  olmak ciddi bir olaydır. Cumhurbaşkanı adayı olmak ciddi bir olaydır. Siz bir  kere destekleme nedir, nasıldır, nasıl olacak bunları öğreneceksiniz,  bileceksiniz halkın karşısına öyle çıkacaksınız."  

Fakıbaba, AK Parti hükümetlerinin her zaman üreticinin yanında  olduğunu vurgulayarak, "Bu işi başlatan AK Parti hükümetleridir. 2003 yılından  2017 yılına kadar 7,5 milyar lira gübre ve mazot desteği ödemişiz. Cumhurbaşkanı  ve başbakanımızın talimatıyla yarısı sizden yarısı bizden dedikten sonra 2018  yılında sadece bir yıla mahsus olmak üzere mazot desteği 1,8 milyar lira ödenmeye  başlanmıştır ve devam etmektedir. Hala traktörün başına geçip... Traktörü ben de  kullanıyorum arkadaş. Ahıra benim kadar giren de yoktur. Süt sağdın mı? Bir de  süt sağmasını öneriyorum, çok zevkli bir iş." ifadesini kullandı.