Akaryakıtta zammın ÖTV’den karşılanmasına yönelik düzenleme ikinci kez uygulandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarında, motorinde 8, benzinde 8 kuruşluk zam olduğunu ve zammın ÖTV’den karşılandığını, pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı. EPGİS, gazyağında 18 kuruş indirim yapıldığını da bildirdi.
Akaryakıta ikinci kez zam yansımadı
28.05.2018 - 21:45 | Son Güncelleme: 28.05.2018 - 21:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzin ve motorinde 8 kuruşluk zam ÖTV düzenlemesinden ötürü pompaya yansıtılmadı.
Etiketler : akaryakıt,ÖTV,
562261 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/562261.aspx
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