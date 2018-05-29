Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCMB, aldığı kararla politika faizini yüzde 16,50’ye yükseltecek ve 1,5 yıl aradan sonra haftalık repo ihalelerine geri dönecek. Yani piyasayı bu rakamdan fonlayacak. 1 Haziran’da başlayacak uygulamayla faiz koridorunun üst bandı yüzde 18, alt bandı yüzde 15, Geç Likidite Penceresi yüzde 19,5 olacak. Böylece Merkez, borçlanma ve borç verme oranlarını, politika faiz oranına kıyasla aşağı ve yukarı yönde 150 baz puanlık bir marj içinde belirleyecek. Kararın ardından dolar, yüzde 3’e yaklaşan kayıpla 4,55 TL sınırına kadar çekildi.



Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Bankalar Birliği’nin iftar yemeğinde ‘sadeleşme’ vurgusu yaptı. Çetinkaya’nın, yeni dönemle ilgili olarak “Simetrik bir koridor olacak. Belli seviyenin etrafında, dar bir bandı işleve geçirmeyi planlıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren cari açıkta iyileşme olacak. Enflasyonda da, iç talepte yavaşlamayla temmuz ayından itibaren gerilemeye başlayaca. Gelişmeleri takip ederek ilave sıkılaştırma da yapabileceğiz” mesajını verdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, “Hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını göreceğiz. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz. Spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortam, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye başlamasıyla ortadan kalkacak” dedi.

80 DOLARI AŞAMADI

Türkiye’nin cari açığına bir iyi haber de petrolden geldi. Son iki haftada 80 dolar denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Brent petrol, cuma günü başlayan düşüşünü yeni haftaya taşıdı. 74 dolar sınırına kadar gerileyen Brent, 75 civarında denge bulmaya çalıştı. Düşüşte, petrol kesintisinin azalacağı ve arzın yükselişe geçeceği beklentileri etkili oldu. Geçen hafta Rusya’nın St Petersburg kentinde bir araya gelen Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el Falih ve Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak’ın, “arz artışı” planladıkları belirtilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de, petrolde 60 dolarlık fiyatın hem kendileri hem de tüketiciler için iyi bir seviye olduğunu ifade etmesi ve “Petrol fiyatında sonu gelmez bir yükselişle inanmıyoruz” demesi, fiyatlarda düşüşü destekledi. İran ve Venezuela’ya yönelik ABD yaptırımlarının, yeniden üretim artışı için Rusya ve Suudi Arabistan’a dayanak sunduğu ifade ediliyor.

Eximbank krediyi dövizle verecek

Türk Eximbank, ihracatçının döviz talebi konusunda önemli bir adım attı. Banka, yabancı para cinsinden kredilerin “döviz olarak verilmesi” imkânını, ihracatçıların hizmetine sunmaya başladı. Önceden talep edilen miktarın karşılığı kadar TL veriliyordu. Böylece piyasada ikinci döviz talebi ve ihracatçının kur farkı zararı ortaya çıkabiliyordu.