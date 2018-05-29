Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu anlaşma ile THY Teknik A.Ş., Boeing uçaklarının hat bakımı, ağır bakım, komponent bakım ve onarım hizmetlerinde Boeing’in stratejik ortağı oldu. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, İstanbul ve Ankara’daki temel bakım tesislerinin yanı sıra 50’den fazla uluslararası hat bakım noktasında müşterilere kapsamlı bir uçak, bakım ve onarım hizmeti sunduklarını söyledi. Karaman “Hizmet skalamızı, 29 Ekim 2018 itibariyle İstanbul Yeni Havalimanı’nda faaliyetlere başlayacak yeni tesisimizde daha da geliştiriyor olacağız” diye konuştu.