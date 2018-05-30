Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO, İstanbul Yeni Havalimanı, Kanal İstanbul ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun kesiştiği noktada yaklaşık 10 bin konut ağırlıklı bağımsız bölümden oluşacak gayrimenkul projesine imza attı. Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası’nda düzenlenen imza töreni THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Murat Kurum’un katılımı ile gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan İlker Aycı, yeni havalimanının kendileri için önemli bir habitat değişikliği olduğunu söyledi. Aycı “Bir anlamıyla da yıllardır Atatürk Havalimanı etrafında yaşamaya alışmış THY ailesi içinde kolay bir değişim değil. Bu değişim sonucu meydana gelebilecek mesafelerden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirdik. Bu problemleri en aza indirebilmek için bu taşınmanın maliyetinin THY çalışanlarına minimuma indirilip, onlara bir sosyal hizmet olarak yürütülmesi önemli” dedi. Aycı, projenin etap etap geliştirileceğini vurgulayarak “Yapım hızımızı da hiç kesmeden sürdüreceğiz. Yaptığımız anketlerde; iştiraklerimiz hariç sadece Anonim Ortaklığımızda toplam talep 12 binin üzerinde” bilgisini verdi.

ARAZİ İÇİNE MİLLET PARKI

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum da Arnavutköy ilçesi Dursunköy Mahallesi’ndeki 3 milyon 600 bin metrekarelik arsada yer alacak projede modern şehircilik anlamında yapılacak herşeyi gerçekleştireceklerinin altını çizdi. Kurum “Burası rant projesi değil, örnek bir şehircilik projesi olacak. Arazinin yüzde 50’sini (1 milyon 800 bin metrekare) terk edeceğiz. İnşallah bir Millet Parkı da bu arazi içerisinde yer alacak” diye konuştu. İlker Aycı’nın, ilk etabın kaç ayda bitirileceğini sorması üzerine Murat Kurum “İnşallah 29 Ekim’de temel atmak üzere yola çıktık. 16 ay içerisinde ilk etabı tamamlamayı planlıyoruz. 1-2 yıl içerisinde bütün etapları başlatıp tüm projeyi en geç 4-5 yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz” cevabını verdi. 10 bin konut ağırlıklı bağımsız bölümden oluşacak projede; 2+1 3+1, 4+1 gibi daire tipleri Türk Hava Yolları çalışanlarının ve yatırımcıların tercihine sunulacak.