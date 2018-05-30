Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, toplumun birçok kesimini ilgilendiren müjde niteliğinde kararlar aldı. Yaklaşık 12,5 emekli için ödeneceği söylenen 2 bayram ikramiyesinin ilkinin 7-8 Haziran’da ödeneceği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşları daha da rahatlatmak adına hem emekli maaşlarının hem de ikramiyelerin ödemelerini öne aldıklarını söyledi. Sarıeroğlu “Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini 7 Haziran 2018’de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin emekli ikramiyelerini de 8 Haziran 2018’de ödeyeceğiz. Emekli Sandığındaki emeklilerimizin maaşlarını ayın 1’i ile 5’i arasında, SSK ve Bağkur emekli maaşlarının da 11-12-13 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğiz.” dedi. 12,5 milyon emekliyi ilgilendiren müjdeyi geçen hafta açıkladıklarını, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1000 lira ödeme olacağını ifade eden Sarıeroğlu, ikramiye ve maaş ödemelerinin demelerin bayram öncesinde yapılması için bütün tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, 18 bin sağlık personelinin sözleşmeli olarak işe alınacağını, bunlarda çoğunluğun hemşirelerde olduğunu açıkladı. BTK da şehit ve gazi yakınlarına en az yüzde 25 indirim ve çağrı merkezlerinde öncelik içeren kararı görüşe açtı.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA YÜZDE 25 İNDİRİM



Osman Çobanoğlu ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) şehitlerin dul ve yetimleri, engelliler ile gazilere yönelik önemli bir dizi karar aldı. Buna göre mobil işletmeciler, diğer abonelere uygulanan tüm tarife ve paketlerde geçerli fiyatlara bu kişiler için asgari yüzde 25 ek indirim uygulayacak. Söz konusu kararlara ilişkin hâlihazırda sektörün görüşleri alınıyor. Ayrıca işletmeciler internet sitelerinde ‘erişilebilir bayi haritası’ oluşturacak. Bu haritalarda bayilerin konumu, iletişim bilgileri ve hangi erişilebilir özellikleri taşıdıkları yer alacak. Ayrıca işletmeciler görüntülü çağrı merkezi de kuracak. İşitme ve konuşma engelli kişiler buradan canlı görüşme imkânı bulabilecek. Telefon, tablet ve bilgisayardan erişilebilir bir sistem olması gerekecek. Bu sistemde işaret dilinde görüşme yapılabilmesi de sağlanacak. Alınan bir başka karar da online işlem merkezlerinin aktifliğiyle ilgili. İnternet sitesi üzerinden yapılabilecek işlem çeşitliliği teknik imkânlar dâhilinde mümkün olduğunca geniş tutulacak. Bu işlemlerin erişilebilirliği engellilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanacak. Ayrıca engelli vatandaşların çağrı merkezine yaptıkları aramalarda doğrudan bir çağrı merkezi yetkilisine bağlanabilme seçeneği sunularak öncelik tanınacak.

18 BİN SAĞLIKÇI ALINACAK

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ÖSYM’nin yapacağı merkezî yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını, bunun ilanının perşembe günü (yarın) verileceğini bildirdi. Yerleştirmeler ÖSYM tarafından yapılacak. Atananların 2 bin 181’inin orta öğretim, 5 bin 567’sinin ön lisans, 10 bin 252’sinin de lisans mezunu olduğu belirtildi. Demircan, “Branşlara göre bir iki örnek vermek gerekirse, en çok alacağımız personel 8 bin 188 ile hemşire, 2 bin ile ebe, bin 6 ile ilk ve acil yardım personeli, 818 tıbbi sekreter, 761 röntgen ve diğerleri böyle sıralanıyor. Bunlar ilan edilecek. Alınacak personelimizin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi. Bakan Demircan, alınacak 18 bin kişi ile bu yıl içinde istihdam edilen sağlık personeli sayısının 56 bine ulaşacağını kaydetti.