Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Anadolu illerinden getirdikleri uyuşturucuları kentteki bir şüpheliye teslim edecekleri belirlenen 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili buluşma yeri olan merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ne kadar izleyen ekipler, uyuşturucunun teslimatının yapılacağı esnada operasyon düzenledi. Otomobilde ramazan pidelerinin olduğunu gören ekipler, ekmeklerin içini açtığında 730 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ramazan pidesinin içinden çıkanlar şoke etti
30.05.2018 - 10:39 | Son Güncelleme: 30.05.2018 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de düzenlenen operasyonda ramazan pidesi içerisine gizlenmiş 730 gram eroin ele geçirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ramazan pidesi,
562491 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/562491.aspx
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