Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazprom, Botaş ile varılan indirimi anlaşması gereği yapılacak ödemenin büyük kısmının yakın zamanda yapılacağını açıkladı. Şirket 1 milyar dolarlık ödeme ile ilgili yaptığı açıklamada, Botaş ile uzlaşılan ödemenin büyük kısmının yakında yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatında indirim talep etmiştik. 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya'dan aldığımız doğalgaz yüzde 10,25 indirim mutabakatına vardık. Bu iki yıl için ülkemize 1 milyar dolar ödeme yapılacak" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'dan sonra Enerji Bakanı Berat Albayrak da, Rusya'nın ödemeyi seçimlerden önce yapacağı ve bu meblağın Hazine'ye geçeceği bilgisini paylaşmıştı.